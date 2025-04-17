В Україні арештували ділянки найбільшого літієвого родовища

Печерський районний суд Києва на вимогу Офісу генерального прокурора арештував 51 земельну ділянку Полохівського родовища літію в Кіровоградській області.

Про це йдеться в ухвалі від 7 березня 2025 року, передає LIGA.net.

Ділянки досліджувало ТОВ "Укрлітійвидобування" Сергія Табалова. Компанія оцінила родовище за міжнародним стандартом JORK і готувалася до видобутку літію.

Табалов вклав у дослідження Полохівського родовища понад 100 млн грн, а сумарно в розвиток – понад 300 млн грн. Ще 119 млн грн він сплатив за ліцензію. Якщо родовище повернеться державі, на нього зможуть претендувати інші бізнесмени.

Арешт відбувся в межах провадження, яке розслідується ще з 2016 року. Тоді прокуратура відкрила справу за фактом начебто незаконного отримання дозволу на видобуток літію.

Згідно з даними геологорозвідки, запаси літію на Полохівському родовищі перевищують 760 тис. тонн еквівалента карбонату літію (760 LCE kt). Запаси літію вимірюють в LCЕ – Lithium Carbonate Equivalent.

У 2021 році світ спожив 0,5 млн тонн LCЕ, а вже в 2028 році прогнозують потребу в 6 млн тонн.

Близько 60% літію у світі нині переробляє Китай.

Загалом в Україні розташовано чотири розвіданих літієвих родовища, два з яких – у Кіровоградській області.

Літій – це рідкісноземельний метал, який використовують для виробництва акумуляторів для смартфонів, ноутбуків і електроавтомобілів, у хімічній та медичній промисловості, аерокосмічній галузі, ядерній і відновлювальній енергетиці.

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