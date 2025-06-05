Україна і США домовилися, коли буде перше засідання правління Фонду корисних копалин

Перше засідання правління Фонду корисних копалин заплановано на липень.

Про це розповіла перший віцепрем'єр України Юлія Свириденко, пише Reuters.

Вона нагадала, Україна і США хочуть запустити роботу Фонду корисних копалин до кінця року.

"Тому ми плануємо провести перше засідання правління цього фонду в липні, і ми обговоримо, що буде стартовим капіталом для початку роботи цього фонду. І, власне, ми також повинні прийняти інвестиційну стратегію для цього фонду на наступні кілька років", – повідомила вона після зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом і Корпорацією з фінансування розвитку, яка стане партнером Фонду корисних копалин.

"Переговори, що завершилися укладенням угоди про Фонд видобутку корисних копалин, відбулися після гарячого обміну думками в Білому домі між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським про те, як працювати над завершенням трирічної війни України з Росією", – зазначає Reuters.

Нагадаємо:

1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США підписали угоду щодо мінералів.

8 травня Верховна Рада проголосувала за ратифікацію угоди про створення спільного інвестиційного фонду між Україною та США.

12 травня Зеленський підписав ратифікацію угоди про надра зі США.

4 червня Верховна Рада остаточно ухвалила закон про внесення змін до Бюджетного кодексу для реалізації угоди про копалини між Україною та США.