Уряд так і не пояснив Цивінському, чому його не затвердили директором БЕБ

Олександр Цивінський, якого уряд після перемоги у конкурсі не затвердив на посаді керівника Бюро економічної безпеки України, так і не отримав від уряду жодного офіційного документу щодо цього.

Про це Цивінський написав у Facebook.

Він зауважив, що з моменту його офіційного запиту до Кабінету Міністрів України минуло три дні.

"Станом на зараз жодних відповідей, рішень чи матеріалів я не отримав. Відомості про те, які саме "безпекові ризики" мають місце – відсутні", – написав Цивінський.

Він зазначив, що у запиті просить надати інформацію щодо наявності правових підстав для відхилення його кандидатури на посаду директора БЕБ. Цивінський також просить уряд надати всі документи, що стали підставою для ухвалення відповідного рішення.

У заяві Цивінський зазначає, що те, що уряд відхилив його кандидатуру на пост директора БЕБ він дізнався з повідомлення у Telegram.

"Брак офіційної позиції створює підґрунтя для припущень, публічних інтерпретацій і спроб дискредитації. У демократичній державі не може бути "непублічного звинувачення" без права ознайомитися з його змістом", – пише він.

Цивінський сподівається, що офіційну відповідь найближчим часом. Але заявляє, що йому відомо про "підготовку численних інформаційних вкидів і спроб дискредитації через інтернет-ресурси та анонімні джерела". "Позицію буду відстоювати", – запевняє Цивінський.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що переможцем у конкурсу на керівника Бюро економічної безпеки став детектив НАБУ Олександр Цивінський.

На конкурсі ніхто з претендентів не набрав необхідні чотири голоси членів комісії. Тому за законом обрали кандидата, який набрав три голоси від міжнародних членів комісії.

У той же час детектив НАБУ Михайло Буртов та кандидат Олег Борисенко отримали по три голоси від представників уряду.

24 червня конкурсна комісія отримала інформацію від СБУ про рекомендацію провести поліграф стосовно окремих кандидатів, родичі яких, як вказали у СБУ, мають певні зв’язки з РФ, зокрема і Цивінський.

Згодом конкурсна комісія передала прем'єр-міністру Денису Шмигалю подання щодо переможця конкурсу з обрання голови БЕБ Олександра Цивінського.

Та Кабінет Міністрів України не затвердив Олександра Цивінського на посаді керівника Бюро економічної безпеки України, про що повідомив у Telegram. Уряд ухвалив рішення звернутися до Комісії з добору директора БЕБ з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть критеріям безпеки.

Згодом комісія з добору Директора Бюро економічної безпеки України повідомила, що очікує офіційного повідомлення від уряду щодо рішення про призначення директора бюро.