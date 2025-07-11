Правительство так и не объяснило Цывинскому, почему его не утвердили директором БЭБ

Александр Цивинский, которого правительство после победы в конкурсе не утвердило на должности руководителя Бюро экономической безопасности Украины, так и не получил от правительства ни одного официального документа по этому поводу.

Об этом Цивинский написал в Facebook.

Он отметил, что с момента его официального запроса в Кабинет Министров Украины прошло три дня.

"По состоянию на сейчас никаких ответов, решений или материалов я не получил. Сведения о том, какие именно "риски безопасности" имеют место - отсутствуют", - написал Цивинский.

Он отметил, что в запросе просит предоставить информацию о наличии правовых оснований для отклонения его кандидатуры на должность директора БЭБ. Цивинский также просит правительство предоставить все документы, которые стали основанием для принятия соответствующего решения.

В заявлении Цивинский отмечает, что то, что правительство отклонило его кандидатуру на пост директора БЭБ он узнал из сообщения в Telegram.

"Отсутствие официальной позиции создает почву для предположений, публичных интерпретаций и попыток дискредитации. В демократическом государстве не может быть "непубличного обвинения" без права ознакомиться с его содержанием", - пишет он.

Цывинский надеется, что официальный ответ в ближайшее время. Но заявляет, что ему известно о "подготовке многочисленных информационных вбросов и попыток дискредитации через интернет-ресурсы и анонимные источники". "Позицию буду отстаивать", - уверяет Цывинский.

Напомним:

Ранее сообщалось, что победителем в конкурса на руководителя Бюро экономической безопасности стал детектив НАБУ Александр Цивинский.

На конкурсе никто из претендентов не набрал необходимые четыре голоса членов комиссии. Поэтому по закону выбрали кандидата, который набрал три голоса от международных членов комиссии.

В то же время детектив НАБУ Михаил Буртов и кандидат Олег Борисенко получили по три голоса от представителей правительства.

24 июня конкурсная комиссия получила информацию от СБУ о рекомендации провести полиграф в отношении отдельных кандидатов, родственники которых, как указали в СБУ, имеют определенные связи с РФ, в том числе и Цивинский.

Впоследствии конкурсная комиссия передала премьер-министру Денису Шмыгалю представление относительно победителя конкурса по избранию председателя БЭБ Александра Цывинского.

Но Кабинет Министров Украины не утвердил Александра Цивинского на должности руководителя Бюро экономической безопасности Украины, о чем сообщил в Telegram. Правительство приняло решение обратиться в Комиссию по отбору директора БЭБ с предложением повторно подать не более двух кандидатур, которые будут отвечать критериям безопасности.

Впоследствии комиссия по отбору Директора Бюро экономической безопасности Украины сообщила, что ожидает официального сообщения от правительства относительно решения о назначении директора бюро.