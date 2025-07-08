Уряд ще не повідомив офіційно комісію з добору директора БЕБ про своє рішення щодо його призначення

Комісія з добору Директора Бюро економічної безпеки України очікує офіційного повідомлення від уряду щодо рішення про призначення директора бюро.

Про це комісія з добору директора БЕБ України повідомила у Facebook.

"Комісія дізналася про публікацію в телеграм-каналі "Уряд online" щодо рішення Кабінету Міністрів України у контексті процесу відбору директора БЕБ. Наразі конкурсна комісія все ще очікує офіційного повідомлення та обґрунтування від Кабінету Міністрів з цього приводу", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України не затвердив Олександра Цивінського на посаді керівника Бюро економічної безпеки України. І повідомив у Telegram, що звернеться до Комісії з добору директора БЕБ з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть критеріям безпеки.

Уряд зазначив, що вивчив додаткові матеріали, надані зокрема Службою безпеки України, які стосуються питань національної безпеки та містять відповідні безпекові оцінки.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що переможцем у конкурсу на керівника Бюро економічної безпеки став детектив НАБУ та один з керівників операції "Чисте місто" Олександр Цивінський.

На конкурсі ніхто з претендентів не набрав необхідні чотири голоси членів комісії. Тому за законом обрали кандидата, який набрав три голоси від міжнародних членів комісії.

У той же час детектив НАБУ Михайло Буртов та кандидат Олег Борисенко отримали по три голоси від представників уряду.

24 червня конкурсна комісія отримала інформацію від СБУ про рекомендацію провести поліграф стосовно окремих кандидатів, родичі яких, як вказали у СБУ, мають певні зв’язки з РФ, зокрема і Цивінський.

Згодом повідомлялося, що конкурсна комісія передала прем'єр-міністру Денису Шмигалю подання щодо переможця конкурсу з обрання голови БЕБ Олександра Цивінського. І все це відбувається на тлі розмов про можливу зміну уряду.