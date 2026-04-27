Мінрозвитку розповіло про регуляторні зміни, які прискорюють відбудову

Уряд запроваджує новий підхід до закупівель у проєктах будівництва за публічні кошти і змінює підхід до ціноутворення в будівництві, щоб наблизити кошториси до реальних ринкових умов.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

У міністерстві нагадують, що днями уряд ухвалив комплексний пакет рішень, спрямований на спрощення регулювання у сфері будівництва та прискорення реалізації проєктів відбудови.

"Ці рішення є частиною широкої реформи та вдосконалення законодавства в сфері містобудування", – говориться у повідомленні.

На першому етапі оновлюються підходи через урядові постанови, а наступним кроком мають стати законодавчі зміни, зокрема у сфері просторового планування громад та забезпечення правової визначеності у сфері будівництва.

Ідеться, зокрема, про впровадження нового підходу до закупівель у проєктах будівництва, які реалізуються за публічні кошти.

Механізм рамкових угод дозволяє заздалегідь сформувати перелік підрядників, які відповідають чітко визначеним кваліфікаційним вимогам і надалі швидко обирати виконавця для конкретного об'єкта.

Такий підхід суттєво скорочує час на проведення процедур і дозволяє швидше запускати відбудову житла, інфраструктури, соціальних об'єктів тощо, запевняють у Мінрозвитку.

Паралельно змінюється підхід до ціноутворення в будівництві. Нові правила мають наблизити кошториси до реальних ринкових умов, зокрема через оновлення підходів до визначення рівня оплати праці.

"Вперше на нормативному рівні закладається логіка, за якою зарплати в кошторисах мають відповідати реальному ринку, а розрахунки здійснюватимуться з урахуванням фактичних витрат. Це покликано зменшити тіньові практики та підвищити прозорість галузі", – пояснили у Мінрозвитку.

Одночасно запускається в роботу базу даних цін на будівельні матеріали в складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Суттєві зміни стосуються і дозвільних процедур. Замовники будівництва отримують можливість самостійно обирати, де отримувати адміністративні послуги — у місцевому органі (ДАБК) чи в ДІАМ.

Це створює альтернативу в системі, яка раніше часто залишала заявників без реального вибору, та має скоротити строки отримання документів і знизити ризики затягування процесів.

Механізм запроваджується як експериментальний із подальшою оцінкою ефективності.

Окремим рішенням запроваджено механізм оскарження відмов у наданні містобудівних умов та обмежень. За даними міністерства, сьогодні цей процес у середньому триває понад 9 місяців, а більше третини заяв, за даними ЄДЕССБ, отримують відмову.

"При цьому ефективного механізму оскарження таких рішень фактично не існувало, і навіть формальна або необґрунтована відмова могла заблокувати проєкт на невизначений час", – говориться у повідомленні.

Запроваджені зміни дають можливість оскаржити такі рішення. У разі підтвердження їхньої необґрунтованості замовник зможе продовжити проєктування дотримуючись вимог містобудівної документації без отримання містобудівних умов та обмежень.

Також врегульовано питання забудови на приаеродромних територіях, яке особливо загострилося під час війни, зазначили у міністерстві.

Через війну багато цивільних аеродромів і пов'язаних служб не мають чинних сертифікатів, які підтверджують їхню операційну спроможність надавати оцінку впливу запланованих об'єктів.

Ухвалені зміни запроваджують чіткий механізм, як враховувати такі обмеження навіть за відсутності стандартних погоджень.

Також визначено оновлений порядок взаємодії між органами містобудування, авіації та оборони. Це дозволяє розблокувати будівництво поблизу аеродромів, не знижуючи вимог безпеки.

Раніше уряд ухвалив пакет рішень для спрощення регулювання будівництва та прискорення відбудови.

Раніше уряд збільшив з 10 до 30 млн грн компенсацію за пошкоджене майно у прифронтових регіонах, для решти території країни розмір компенсації страхової премії збільшується з 1 до 3 млн грн.