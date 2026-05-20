Свириденко представила нову економічну стратегію України на 15 років

Юлія Свириденко показала стратегію "Економіки майбутнього" на 15 років

Уряд хоче підвищити середні темпи зростання ВВП до 6% на рік, продуктивність праці з 1,3% до 5%, а частку інвестицій у ВВП – із довоєнних 16% до 24-30% щороку.

Про це у Telegram повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Стратегія несе назву "Економіка майбутнього" та розрахована на 15 років. Вона розробляється спільно з міжнародними партнерами, зокрема зі Світовим банком.

Відповідно до даних Світового банку, востаннє в Україні темпи економічного зростання у понад 6% на рік були у 2007 році за президентства Віктора Ющенка. Навіть після масштабних криз 2008-2009, 2014-2015 і 2022 років ВВП не відновлювався швидше, ніж на 4-5% на рік.

"В основу цієї стратегії закладено правила ЄС – насамперед побудову конкурентної та інвестиційно привабливої економіки з сильними інституціями та динамічним розвитком приватного сектору.

Йдеться про розвиток оборонних технологій, енергетику, аграрний сектор, транспорт, машинобудування, ІТ та критичні мінерали", – пише прем'єрка.

Також однією з цілей стратегії є повернення 3,1 млн українців з-за кордону.

П'ять основних компонентів стратегії "Економіки майбутнього" – приватна ініціатива, залучення інвестицій, розвиток сильних інституцій, наближення України до правил ЄС та збереження економічної свободи.

Наступний етап – відбір флагманських інвестиційних проєктів стратегії, що будуть представлені Конференції з відновлення України у Гданську (Польща) 25-26 червня.

У першому кварталі 2026 року ВВП України скоротився на 0,5% у річному вимірі після зростання на 2,8% у четвертому кварталі 2025 року.

У квітні темпи падіння ВВП у річному вимірі скоротилися до 0,2%.