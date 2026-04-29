Уряд заявив, що знайшов спосіб обмежити маніпуляції у будівельних кошторисах

Уряд змінив підхід до розрахунку зарплат у будівництві за публічні кошти, що має зменшити можливості маніпуляцій у кошторисах.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

"Мінрозвитку ініціювало зміни, які наближають зарплати будівельників до реальних ринкових умов і роблять систему більш прозорою", – говориться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що відповідні зміни вже схвалені урядом, і це рішення є частиною ширшої реформи та вдосконалення законодавства у сфері містобудування.

Зарплата в кошторисах буде ближче до ринку, обіцяє міністерство.

Раніше вона часто занижувалась і не відповідала реальним виплатам. Тепер її рівень визначає замовник, але не нижче середньої зарплати в будівництві по регіону.

Оновлена формула розрахунку передбачає, що до середньої зарплати застосовується коефіцієнт. Так, коефіцієнт 3 застосовується, якщо менше 13 тис. грн, коефіцієнт 2 — якщо 13–30 тис. грн і коефіцієнт 1,5 — якщо понад 30 тис. грн.

У результаті кошторисна зарплата становитиме приблизно 30 000 – 60 000 грн, говориться у повідомленні.

Оплата — лише за фактом. Підрядник отримує компенсацію тільки за реально виплачені зарплати. Тепер разом з актами виконаних робіт потрібно підтверджувати фактичні виплати працівникам.

"Це означає чесну оплату праці будівельників, менше маніпуляцій у кошторисах, прозорі правила для бізнесу та відповідність реальним умовам ринку", – запевняють у Мінрозвитку.

Нагадаємо:

