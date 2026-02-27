"СвітлоДІМ": уряд спростив процедури отримання допомоги

Уряд спростив і пришвидшив процедури отримання допомоги за програмою "СвітлоДІМ".

Про це інформує Міністерства розвитку громад та територій.

"Розширено перелік документів, які можуть надавати представники співвласників будинків, щоб отримати допомогу за урядовою програмою СвітлоДІМ", – говориться у повідомленні.

Кабінет Міністрів схвалив відповідні зміни до постанови №106, що значно спростить і пришвидшить процедури.

Тепер підтвердити характеристики будинку — зокрема поверховість, кількість під'їздів і наявність котелень — можна не лише техпаспортом.

Підійдуть також документи про введення будинку в експлуатацію, технічну інвентаризацію або сертифікат енергоефективності.

Важливо, щоб у них були сторінки з адресою та основними даними про будинок: поверховістю, кількістю під'їздів, планами поверхів, інженерними системами тощо, зазначають у відомстві.

Якщо таких документів немає, їх може замінити довідка від органу місцевого самоврядування або його виконавчого органу (у Києві — районної державної адміністрації), яка містить таку інформацію.

"Комісія Мінрозвитку розглядає заявки щодня, щоб якнайшвидше надати будинкам фінансову підтримку за програмою.", – розповіла заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська.

Вже опрацьовано понад 900 заявок і бачимо, що заявники часто додають, наприклад, довідки про технічну інвентаризацію для підтвердження характеристик будинку.

За її словами, раніше такі документи не входили до переліку, тому комісія не могла їх враховувати.

"Саме тому перелік було розширено. Наша мета — охопити програмою якомога більше будинків, щоб співвласники могли придбати необхідне обладнання і мати тепло, воду, світло та стабільну роботу життєво важливих систем", — наголосила вона.

Також врегульовано випадки, коли після завершення будівництва будинку його адреса змінилася, але в поданих документах ще зазначена адреса об'єкта будівництва.

У такій ситуації представникам співвласників потрібно додати рішення про присвоєння будинку нової адреси або про уточнення (зміну) окремих її реквізитів.

Це стосується ситуацій, коли адресу було змінено після прийняття будинку в експлуатацію та присвоєння нової адреси.

Нагадаємо:

Станом на 25 лютого 400 багатоквартирних будинків отримали фінансування за урядовою програмою "СвітлоДІМ", яка компенсує кошти на автономне електроживлення.

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи можуть поєднувати грантову допомогу і пільгове кредитування для закупівлі одного й того самого енергообладнання.

28 січня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про запуск програми "СвітлоДім" – підтримка багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.

Раніше повідомлялося, що уряд розширює програми підтримки енергетичної автономності для багатоквартирних будинків і приватних домівок.

Раніше повідомлялося, що заяви на отримання виплат для підтримки енергоефективності подали вже понад 20 тисяч підприємців.