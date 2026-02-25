Чотириста будинків отримають кошти на автономне живлення під час відключень від уряду

На 25 лютого 400 багатоквартирних будинків отримали фінансування за урядовою програмою "СвітлоДІМ", яка компенсує кошти на автономне електроживлення.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Із них майже 300 будинків – у Києві, та понад 100 – у Київській області. Загальна сума витрат понад 107 млн грн.

Віцепремʼєр зазначив, що від початку програми подано понад 1 150 заявок на участь у програмі.

"Найактивніші – будинки середньої та великої поверховості: 7–16 поверхів (42%) та 17+ поверхів (39%).

Заявники обирають: акумулятори (38%), інвертори (31%), сонячні панелі та блоки керування (по 11%), генератори (9%)", – зазначив Кулеба.

"СвітлоДім" – програма підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.

Нагадаємо:

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи можуть поєднувати грантову допомогу і пільгове кредитування для закупівлі одного й того самого енергообладнання.