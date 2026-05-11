У більшості регіонів України зросли ціни на новобудови

Вартість за квадратний метр у новобудовах протягом квітня збільшувалась практично по всій Україні.

Про це йдеться в дослідженні від DIM.RIA.

Зазначається, що найбільше ціни підвищились в Івано-Франківській області — +11% порівняно з березнем. Найпомітніше зниження вартості на новобудови спостерігалось у Харківській області — на 6,3%.

Згідно з аналітикою, Київ залишається найдорожчим містом за вартістю нового житла: середня вартість квадратного метра у квітні становила $1 438/м² (+3,2% порівняно з березнем).

Найдорожчі новобудови традиційно зосереджені у Печерському районі — середня вартість квадратного метра становить $2 676, найдоступніші можна знайти у Деснянському районі, де середня ціна — $865/м².

Попит на нове житло серед українців у квітні коливався у залежності від регіонів. Найпомітніше зростання — у Дніпропетровській (+22%), Івано-Франківській (+7%) та Чернівецькій (+7%) областях, а також у Києві (+7%).

Помітне падіння попиту спостерігалось у Сумській (-20%), Кіровоградській (-20%) та Житомирській (-18%) областях, йдеться в дослідженні.

