Програма "СвітлоДІМ": Мінрозвитку пояснило, чому багато заявок відхиляють

Андрій Муравський — 14 лютого, 16:45
Програма СвітлоДІМ: Мінрозвитку пояснило, чому багато заявок відхиляють

За два тижні роботи програми "СвітлоДІМ" було подано 524 заявки, з яких уже 155 передано на оплату.

Про це у Телеграм написав віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Ідеться про урядову ініціативу, яка передбачає надання фінансової допомоги мешканцям багатоквартирних будинків на встановлення обладнання, що забезпечує безперебійне тепло- та водопостачання.

"За два тижні роботи програми СвітлоДІМ ми отримали 524 заявки. Із них уже опрацювали 493: 155 передано на оплату, ще 338 потребують доопрацювання".

За його словами, виплати вже отримали 57 заявників на суму 15,3 млн грн.

"З понеділка почнуть надходити оплати за 98 заявками: загальна сума – 26.4 млн грн", – повідомив Кулеба.

Він зазначив, що для того, щоб допомогти виправити недоліки в заявках районні державні адміністрації Києва та Київська обласна військова адміністрація звʼязуються з заявниками задля виправлення помилок.

У Мінрозвитку також повідомляють, що практика розгляду показує, що значна частина заявок отримує відмови. Найчастіше причина – прості технічні або документальні помилки

Щоб заявка не була повернута на доопрацювання, слід перевірити повний пакет документів, реквізити​; та переконайтеся у наявності необхідних рішень співвласників.

На сьогодні партнерами програми є "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Райффайзен Банк", "ПриватБанк", "Укрсиббанк", "Кредобанк", "Глобус Банк", додав Кулеба..

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що заяви на отримання виплат для підтримки енергоефективності подали вже понад 20 тисяч підприємців, виплати здійснюються.

Раніше повідомлялося, що в Україні перші виплати та кредити за програмами державної підтримки під час надзвичайної ситуації в енергетиці вже нараховані, продовжують діяти урядові програми.

28 січня прем'єр-міністер Юлія Свириденко повідомила про запуск програми "СвітлоДім" — програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.

Раніше повідомлялося, що уряд ухвалив рішення про виділення 800 млн грн на фінансування першого етапу урядової програми підтримки "СвітлоДім".

