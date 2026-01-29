Уряд виділив 800 мільйонів на фінансування програми "СвітлоДім"

Уряд ухвалив рішення про виділення 800 млн грн на фінансування першого етапу урядової програми підтримки "СвітлоДім".

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Він зазначив, що програма дає можливість мешканцям багатоквартирних будинків отримати від 100 до 300 тисяч гривень на автономне енергетичне обладнання: генератори, акумулятори, інвертори, батарейні системи або сонячні панелі.

За словами Кулеби, допомога безповоротна і надається за рахунок резервного фонду державного бюджету. На першому етапі програма працює у Києві та Київській області.

Очікується, що завдяки програмі "СвітлоДім" автономними джерелами енергії буде забезпечено близько 3,6 тисячі будинків.

Подати заявку зможуть ОСББ, управителі багатоквартирних будинків будь-якої форми власності та обслуговуючі кооперативи.

"Усі заявки – онлайн через портал Дія. Електронні кабінети запрацюють відзавтра. Про старт подачі заявок повідомимо окремо", – зазначив міністр.

За його словами, рішення ухвалюватимуться оперативно та прозоро, з відкритою публікацією результатів. Після валідації заявки кошти перераховуватимуться протягом 48 годин.

Нагадаємо:

28 січня прем'єр-міністер Юлія Свириденко повідомила про запуск програми "СвітлоДім" — програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.