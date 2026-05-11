В Україні попит на вторинне житло падає, вартість зростає нерівномірно

В Україні ціни на вторинне житло змінювались нерівномірно в залежності від регіону.

Про це йдеться в аналітиці від DIM.RIA.

Найбільший стрибок відбувся у Київській (+10%) та Чернігівській (+6%) областях. Значне падіння цін зафіксовано у Сумській, Кіровоградській та Херсонській областях — на 6%, згідно з дослідженням.

Зазначається, що найнижча середня ціна за однокімнатну квартиру фіксується у Запорізькій області — $16 тис (+3% порівняно з березнем). Найдорожче житло у Києві: середня вартість у квітні становила майже $89 тис.

Якщо розглядати столицю детальніше: найдорожчим залишається Печерський район, де однокімнатна квартира в середньому коштує майже $179 тис., а найбюджетнішим — Деснянський, де середня вартість такої квартири становила $50 тис.

Як йдеться в аналітиці, протягом квітня кількість оголошень на вторинному ринку зростала по всій території країни: найбільше — у Києві (+12%), Харківській (+10%), Одеській (+8%), Хмельницькій (+8%), Сумській (+8%) областях.

Експерти зазначвють, що впродовж квітня попит на вторинне житло падав майже по всій території України. Найістотніше зменшення інтересу — у Полтавській (-45%), Херсонській (-36%) та Сумській (-19%) областях.

Зростання попиту цього місяця зафіксовано тільки у Вінницькій (+12%) та Дніпропетровській (+2%) областях.

В Україні в сегменті 1-кімнатних квартир найбільше збільшення середньої вартості рік до року було зафіксовано в Тернополі – станом на 1 квітня вони додали 37% у річному вимірі та досягли позначки $50 тис.