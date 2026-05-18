Ощадбанк профінансував перший енергопроєкт із міжнародним страхуванням Lloyd’s
Ощадбанк надав ТОВ "Електрика Юкрейн" 23,6 млн євро довгострокового проєктного фінансування на будівництво системи накопичення енергії (BESS) потужністю 50 МВт та ємністю 131,2 МВт-год.
Про це повідомила пресслужба банку 18 травня.
Фінансування покриває близько 70% вартості проєкту.
Проєкт реалізується на основі довгострокового контракту з НЕК "Укренерго" та передбачає надання послуг автоматичного резерву відновлення частоти – одного з головних механізмів балансування енергосистеми.
У повідомленні зазначається, що ключовою особливістю угоди є залучення міжнародного страхового покриття за участю синдикатів Lloyd's.
"Це перший кейс для Ощадбанку в структурі енергетичного проєктного фінансування та один із небагатьох прикладів в Україні, де міжнародні страховики беруть участь у покритті ризиків інфраструктурного проєкту в умовах війни", - розповіли в банку.
Системи BESS відіграють стратегічну роль у сучасній енергетиці: вони дають змогу оперативно накопичувати електроенергію в періоди профіциту та віддавати її в мережу під час дефіциту, підтримуючи стабільність енергосистеми, знижуючи ризики аварійних відключень і підвищуючи надійність енергопостачання.
Нагадаємо:
За підтримки Ощадбанку вже створено майже 600 МВт нових енергетичних потужностей — понад 38% загального обсягу нових об'єктів, профінансованих банківською системою України.