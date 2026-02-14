На будівництво шкільних укриттів передбачено п’ять мільярдів гривень – Свириденко

Уряд передбачив у цьогорічному держбюджеті п'ять мільярдів гривень на облаштування укриттів для шкіл та один мільярд гривень – на підземні дитячі садочки.

Про це після зустрічі з головами обласних військових адміністрацій розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Укриття. Передбачили 5 млрд грн на укриття для шкіл та 1 млрд грн на підземні садочки, в першу чергу в прифронтових областях", – написала вона у Телеграм.

"Маємо створити безпечні умови офлайн або змішаного навчання українських дітей. ОВА мають контролювати вчасне виконання планів будівництва", – зазначила прем'єр-міністерка.

Зазначимо, що раніше Свириденко також повідомила, що уряд перерозподілив 231 млн грн субвенції на завершення робіт з облаштування шкільних укриттів у 11 областях – це 22 проєкти, що виконані щонайменше на 60%.

Також за результатами нинішньої зустрічі з головами обласних військових адміністрацій Свириденко зазначила, що окремо передбачене фінансування на модернізацію шкільних харчоблоків, щоб діти отримували не лише безкоштовне, а й якісне харчування.

"Очікуємо від ОВА та органів місцевого самоврядування налагодження процесів організації гарячих обідів із залученням місцевого бізнесу", – написала вона у Телеграм.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у Харкові визначили переможця тендеру на зведення першого в місті підземного дитсадка. У результаті торгів вартість робіт знизилася на 20 мільйонів гривень.

Влітку минулого року голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що Харківщина стане першою областю в Україні, де з'явиться підземний дитячий садок.

Раніше повідомлялося, що у рамках майстер-плану відновлення Харкова було презентовано сім пілотних проектів. Зокрема, було презентовано проєкти створення наукового кварталу (на місці ринку Барабашово) та сучасного транспортного вузла та торговельно-розважального культурного центру на території залізничної станції приміського вокзалу "Левада".

Тим часом у Запоріжжі оголосять тендер на будівництво перших підземних дитячих садочків, вони запрацюють до вересня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що на на Запоріжжі відкрили вже десяту "підземну школу". Школа розрахована на 200 учнів.

Раніше повідомлялося, що місті Дніпро будівництво першої підземної школи, яке фінансується міським та державним бюджетами, вже на фінальній стадії.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині до кінця 2025 року добудують 38 підземних шкіл.

Раніше у Херсонській ОВА розповіли, що введення в експлуатацію підземних шкіл може затягуватися на кілька місяців через документальне оформлення об'єктів. Тому три побудовані минулого року у Херсоні підземні школи ще закриті.