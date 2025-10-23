Уряд обіцяє наступного року створити "стабільний механізм" фінансування залізниці

Протягом наступного року уряд має намір напрацювати стабільний механізм фінансування залізниці з державного бюджету.

Про це пише ЦТС.

"У 2025 році на підтримку фінансової стабільності "Укрзалізниці" Кабінет міністрів уже виділив 4 млрд гривень. І додатково планується виділити ще 8 млрд", – говориться у повідомленні.

Підтримка "Укрзалізниці" складається не лише з покриття збитків від пасажирки, наголосив заступник міністра фінансів Олександр Кава. Це також підтримка і розвиток залізничної інфраструктури, зазначив він.

Так, проект із будівництва євроколії на ділянці Чоп-Ужгород та її електрифікації на 50% фінансується за рахунок коштів гранту ЄС в межах Connenting Europe Facility та коштів державного бюджету і кредитів Європейського інвестиційного банку.

Завдяки реалізації цього проекту вже з 12 вересня на щоденній базі експлуатуються пасажирські поїзди, які йдуть євроколією з Ужгорода в Братиславу, Відень та Будапешт. А в новому розкладі руху, який буде введено в грудні, заплановане розширення мережі поїздок із Ужгорода, повідомив Кава.

Але, за словами заступника міністра фінансів Олександра Кави, цього замало для стабільного функціонування та розвитку залізничної галузі, передає ЦТС.

Також повідомляється, що наступного року уряд планує продовжити реалізацію проектів із розвитку євроколії. Зокрема, завершити електрифікацію ділянки Чоп-Ужгород для того, щоб європейські локомотиви могли доїжджати на електротязі до Ужгорода.

У планах – старт будівництва євроколії у Львів. "Йдеться про ділянку Мостиська - Львів", – уточнив Кава під час VII міжнародної конференції "Виробництво, експлуатація та ремонт рухомого складу".

Нагадаємо:

У першому півріччі 2025 року Укрзалізниця перевезла 79,6 млн тонн вантажів — це на 11,8% менше, ніж за аналогічний період торік. Найбільше впали обсяги перевезення вугілля і зерна.

Гендиректор компанії Олександр Перцовський зазначив, що з такою динамікою за рік буде перевезено лише половину від обсягів довоєнного 2021 року.

АТ "Укрзалізниця" планує у 2025-му скоротити щонайменше 25% адміністративно-управлінського персоналу, або понад 500 посад.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" перебуває в процесі аналізу можливих комплексних рішень щодо єврооблігацій та покращення ліквідності.

У липні 2026 року товариство має виплатити значну частину заборгованості по єврооблігаціях, що в сукупності з необхідністю подальшого забезпечення фінансування капітальних інвестицій і поточних витрат для безперебійних залізничних перевезень та післявоєнного відновлення.

Раніше повідомлялося, що Україна збирається закупити 20 швидкісних електропоїздів корейського виробництва.

Раніше повідомлялося, що вагоноремонтні підприємства "Укрзалізниці" очікують, що цей рік закінчать зі збитками у 600 мільйонів гривень. Причини – падіння обсягів залізничних перевезень та профіцит вантажних вагонів на ринку.