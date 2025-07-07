Уряд не затвердив Цивінського на посаді директора БЕБ

Кабінет Міністрів України не затвердив Олександра Цивінського на посаді керівника Бюро економічної безпеки України.

Про це уряд повідомляє у Telegram.

Уряд ухвалив рішення звернутися до Комісії з добору директора БЕБ з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть критеріям безпеки.

"Кабінет Міністрів України на черговому засіданні розглянув подання Комісії з добору Директора Бюро економічної безпеки України щодо призначення на посаду директора БЕБ", – говориться у повідомленні.

"Урядом також було вивчено додаткові матеріали, надані зокрема Службою безпеки України, які стосуються питань національної безпеки та містять відповідні безпекові оцінки", – зазначено у дописі.

Повідомляється, що за результатами всебічного розгляду поданих матеріалів та з урахуванням безпекової складової, члени уряду "одноголосно прийняли рішення" звернутися до комісії з добору директора БЕБ "з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії".

Це рішення повністю відповідає положенням закону України "Про Бюро економічної безпеки" та забезпечує належне дотримання процедур призначення керівництва БЕБ, запевняє уряд.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що переможцем у конкурсу на керівника Бюро економічної безпеки став детектив НАБУ та один з керівників операції "Чисте місто" Олександр Цивінський.

На конкурсі ніхто з претендентів не набрав необхідні чотири голоси членів комісії. Тому за законом обрали кандидата, який набрав три голоси від міжнародних членів комісії.

У той же час детектив НАБУ Михайло Буртов та кандидат Олег Борисенко отримали по три голоси від представників уряду.

24 червня конкурсна комісія отримала інформацію від СБУ про рекомендацію провести поліграф стосовно окремих кандидатів, родичі яких, як вказали у СБУ, мають певні зв’язки з РФ, зокрема і Цивінський.

Згодом повідомлялося, що конкурсна комісія передала прем'єр-міністру Денису Шмигалю подання щодо переможця конкурсу з обрання голови БЕБ Олександра Цивінського. І все це відбувається на тлі розмов про можливу зміну уряду.

Раніше повідомлялося, що у квітні тимчасовим очільником Бюро економічної безпеки став Максим Кутерга.