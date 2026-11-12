Макарчук йде з посади голови Держстату: які здобутки

Арсен Макарчук завершує роботу на посаді голови Державної служби статистики України: уряд задовольнив його заяву про звільнення за власним бажанням.

Про це повідомили у Державній службі статистики України.

Кабінет міністрів України задовольнив його заяву про звільнення на урядовому засіданні 11 листопада.

Виконання обов'язків голови Держстату покладено на заступника голови Артема Рудька.

"За 20 місяців разом із командою ми виконали головне – перезапустили виробництво й публікацію даних, налагодили євроінтеграційну роботу та визначили подальший курс", – зазначив Макарчук.

За цей період відновлено обов'язкове статистичне звітування, регулярне виробництво та публікацію даних.

Поновлено масштабні обстеження населення, зокрема бюджетів домогосподарств і робочої сили, розпочато EU-SILC за європейською методологією, проведено MICS спільно з ЮНІСЕФ.

Запущено новий портал офіційної статистики, ШІ-асистента StatGPT та дашборд основних показників України.

Розширено передачу даних до Євростату та роботу з наближення української статистики до європейських стандартів.

Подальші пріоритети визначено у стратегічному баченні "Держстат 2.0" на 2026–2028 роки, зазначено у повідомленні.

Вони охоплюють розвиток статистичного виробництва, цифрову трансформацію, інтеграцію до Європейської статистичної системи та посилення інституційної спроможності.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів призначив Арсена Макарчука головою Державної служби статистики України у квітні 2025 року.