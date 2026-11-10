Коштовності на мільйон доларів: на митниці викрили канал контрабанди

Детективи головного підрозділу детективів БЕБ спільно з прокурорами викрили канал незаконного ввезення діамантів та елітних ювелірних виробів з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України, а також Офіс генерального прокурора

Викрито групу осіб, яка, за даними слідства, налагодила систематичне контрабандне ввезення в Україну діамантів, дорогоцінного каміння та ексклюзивних ювелірних виробів з-за кордону.

Група осіб упродовж 2022-2026 років здійснювала незаконну діяльність, до якої був залучений чинний працівник Закарпатської митниці. Він разом із дружиною забезпечував переміщення коштовностей через державний кордон із приховуванням від митного контролю.

"У такий спосіб дороговартісні товари ввозили без сплати митних та інших обов'язкових платежів", – говориться у повідомленні.

Надалі діаманти, інше дорогоцінне каміння та ексклюзивні ювелірні вироби, зокрема прикраси з рідкісними природними діамантами, реалізовували під власним брендом через ювелірний бутик у Києві, що належить організаторам схеми.

Бюро економічної безпеки України

Під час обшуків автомобіля, ювелірної майстерні та бутика правоохоронці вилучили дорогоцінне каміння та ювелірні вироби орієнтовною вартістю понад мільйон доларів і припинили діяльність каналу контрабанди коштовностей.

"Досудове розслідування триває. Після проведення необхідних експертиз буде встановлено остаточний розмір збитків, завданих державі, та вирішено питання щодо повідомлення причетним особам про підозру", – зазначено у повідомленні.

Досудове розслідування здійснюють за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтями Кримінального кодексу України про зловживання владою або службовим становищем та контрабанду товарів.

Досудове розслідування здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу Служби безпеки України.

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