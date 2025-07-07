Правительство не утвердило Цывинского на должности директора БЭБ

Кабинет Министров Украины не утвердил Александра Цивинского на должности руководителя Бюро экономической безопасности Украины.

Об этом правительство сообщает в Telegram.

Правительство приняло решение обратиться в Комиссию по отбору директора БЭБ с предложением повторно подать не более двух кандидатур, которые будут отвечать критериям безопасности.

"Кабинет Министров Украины на очередном заседании рассмотрел представление Комиссии по отбору Директора Бюро экономической безопасности Украины о назначении на должность директора БЭБ", - говорится в сообщении.

"Правительством также были изучены дополнительные материалы, предоставленные в частности Службой безопасности Украины, которые касаются вопросов национальной безопасности и содержат соответствующие оценки безопасности", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по результатам всестороннего рассмотрения представленных материалов и с учетом безопасности составляющей, члены правительства "единогласно приняли решение" обратиться к комиссии по отбору директора БЭБ "с предложением повторно подать не более двух кандидатур, которые будут отвечать всем установленным требованиям, включая критерии безопасности".

Это решение полностью соответствует положениям закона Украины "О Бюро экономической безопасности" и обеспечивает надлежащее соблюдение процедур назначения руководства БЭБ, уверяет правительство.

Напомним:

Ранее сообщалось, что победителем в конкурса на руководителя Бюро экономической безопасности стал детектив НАБУ и один из руководителей операции "Чистый город" Александр Цивинский.

На конкурсе никто из претендентов не набрал необходимые четыре голоса членов комиссии. Поэтому по закону выбрали кандидата, который набрал три голоса от международных членов комиссии.

В то же время детектив НАБУ Михаил Буртов и кандидат Олег Борисенко получили по три голоса от представителей правительства.

24 июня конкурсная комиссия получила информацию от СБУ о рекомендации провести полиграф в отношении отдельных кандидатов, родственники которых, как указали в СБУ, имеют определенные связи с РФ, в том числе и Цивинский.

Впоследствии сообщалось, что конкурсная комиссия передала премьер-министру Денису Шмыгалю представление относительно победителя конкурса по избранию председателя БЭБ Александра Цывинского. И все это происходит на фоне разговоров о возможной смене правительства.

Ранее сообщалось, что в апреле временным главой Бюро экономической безопасности стал Максим Кутерга.