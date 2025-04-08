Кутерга тимчасово очолив БЕБ — рішення Кабміну

Максим Кутерга став тимчасовим очільником Бюро економічної безпеки.

Про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає "Інтерфакс-Україна".

"Тимчасово покладено виконання обов’язків Директора Бюро економічної безпеки України на Кутергу Максима Володимировича", - йдеться в повідомленні.

До призначення Кутерга обіймав посаду заступника директора БЕБ з питань цифрового розвитку. Раніше працював у прокуратурі, правоохоронних органах і приватному секторі.

До цього обов’язки директора виконував Сергій Перхун.

Нагадаємо:

Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки оголосила про його початок у грудні 2024 року. До 24 січня 2025 року включно усі охочі мали подати документи. До участі в конкурсі зголосилось 43 кандидати.