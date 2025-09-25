Українська правда
"Укрзалізниця" збільшить розмір премій: кому і на скільки

Андрій Муравський — 25 вересня, 18:30
АТ "Укрзалізниця" після кількрх місяців перемовин з працівниками збільшить розмір максимальної премії для локомотивних бригад.

Про це пише Rail.insider.

"Вже у вересні локомотивні бригади УЗ (зокрема і машиністи-інструктори) отримають премію за виконання окремих показників роботи. Йдеться про розмір премії не менше 30%. Раніше ж максимальна премія обмежувалася 15%", – говориться у повідомленні.

Як повідомили у Профспілкці залізничників і транспортних будівельників України, таке рішення стало результатом кількамісячних перемовин, у яких брали участь фахівці економічного напряму апарату ради профспілки, філія "Локомотивна компанія" та профільні департаменти АТ "Укрзалізниця".

"До кінця тижня на місцях заплановані засідання комісій з питань оплати праці, під час яких буде напрацьовано єдиний механізм реалізації цього рішення", — зазначили у профспілці.

Нагадаємо:

АТ "Укрзалізниця" планує у 2025-му скоротити щонайменше 25% адміністративно-управлінського персоналу, або понад 500 посад.

У першому півріччі 2025 року Укрзалізниця перевезла 79,6 млн тонн вантажів — це на 11,8% менше, ніж за аналогічний період торік. Найбільше впали обсяги перевезення вугілля і зерна.

Гендиректор компанії Олександр Перцовський зазначив, що з такою динамікою за рік буде перевезено лише половину від обсягів довоєнного 2021 року.

Раніше АТ "Укрзалізниця" оголосила тендер на залучення міжнародного юридичного радника для супроводу у процесі реструктуризації зовнішнього боргу. УЗ мусить розв’язати проблему накопичених ще з 2012 року боргів у понад мільярд доларів США.

Кабінет міністрів виділив АТ "Укрзалізниця" понад 4,3 млрд грн на забезпечення безперебійних залізничних перевезень із зони бойових дій та інших соціально значущих перевезень.

