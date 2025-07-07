"Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд експериментального типу

"Укрзалізниця" призначила новий регіональний поїзд Львів — Тернопіль — Хмельницький, який має низку оновлень.

Про це АТ "Укрзалізниця" повідомляє у Telegram.

"З 11 липня призначаємо новий регіональний поїзд №826/825 Львів — Тернопіль — Хмельницький, який курсуватиме щоденно, крім вівторка. Поїзд ЕПЛ9Т №007 після ремонту отримав 2 клас комфортності", – говориться у повідомленні.

Він обладнаний пандусами та інклюзивними вбиральнями, місцями для пасажирів на колісних кріслах та кріпленнями для велосипедів. Також у поїзді є два автомати з напоями та снеками.

"Серед інших оновлень сучасні індивідуальні м’які крісла з можливістю регулювання положення та розетками/роз’ємами USB для зарядки гаджетів, індивідуальні столики для кожного пасажира, кріплення для мобільних пристроїв, які дозволяють зручно дивитися улюблений серіал в дорозі", – повідомляє УЗ.

Крім того, у вагонах оновлена система освітлення з можливістю включення пониженого рівня освітлення салонів, індикація зайнятості вбиралень та вагонне табло з маршрутом, багажні полиці зі збільшеною місткістю та облаштовані стелажі для перевезення валіз.

"Це вже 5й капітально відремонтований поїзд цього року, та 42-й — з початку повномасштабного вторгнення. Всі роботи виконані власними силами Укрзалізниці", – зазначає УЗ. І додає, що й надалі планує модернізувати приміський рухомий склад, яким лише від початку року скористалося понад 14,5 мільйона пасажирів, чверть із яких – пільговики.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що АТ "Укрзалізниця" розширила перелік поїздів із жіночими купе, додавши ще 3 поїзди, в яких з 25 липня курсуватимуть такі вагони. Нові поїзди з жіночими купе – це № 38/37 Київ — Запоріжжя, № 98/97 Ковель — Київ та ⁠⁠№ 22/21 Львів — Харків. Між тим, жіночі купе вже доступні в складі 15 поїздів.

Також повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила низку додаткових рейсів між Києвом, Львовом, Одесою та Трускавцем на літній сезон.

Крім того, раніше повідомлялося, що з 18 червня "Укрзалізниця" індексує ціни на низку товарів, що реалізуються в поїздах далекого сполучення. Зокрема, вартість склянки класичного чаю зросте з 10 грн до 20 грн.