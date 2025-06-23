Між Києвом, Львовом, Одесою та Трускавцем курсуватимуть додаткові поїзди

"Укрзалізниця" призначила низку додаткових рейсів між Києвом, Львовом, Одесою та Трускавцем на літній сезон.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

За інформацією УЗ:

Поїзд № 291/292 Київ — Львів — Київ курсуватиме з Києва та Львова: 27, 28, 29, 30 червня, а також 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 липня.

Поїзд № 265/266 Київ — Одеса — Київ курсуватиме з Києва та Одеси: 27, 28, 29, 30 червня.

Поїзд № 159/160 Київ — Трускавець вирушатиме з Києва та Трускавця:29, 30 червня, а також 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 липня.

Поїзд № 168/167 Львів — Одеса вирушатиме зі Львова та Одеси: 27, 29 червня, в також 4, 6, 11, 13, 18, 20 липня.

"У складі призначених поїздів курсуватимуть купейні вагони, але з місцями для сидіння. Тобто це — зручні, просторі вагони купейного типу з кондиціонуванням повітря, проте у спальному форматі вони не використовуються", – зазначили в УЗ.

Повідомляється, що при виборі місць в купейних вагонах із сидячою схемою непарні місця розташовані біля вікна, а парні — ближче до дверей купе.

Нагадаємо:

З 18 червня у пасажирських поїздах підвищили ціни на чай та інші товари.

У літньому сезоні 2025 року "Укрзалізниця" призначає 18 пар додаткових поїздів.