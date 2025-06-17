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Чай та вода у пасажирських поїздах подорожчають

Андрій Муравський — 17 червня, 15:02
Чай та вода у пасажирських поїздах подорожчають
Getty Images

З 18 червня у пасажирських поїздах будуть підвищені ціни на чай та інші товари.

Про це "Укрзадізниця" повідомила у Facebook.

"З 18 червня "Укрзалізниця" індексує ціни на низку товарів, що реалізуються в поїздах далекого сполучення. Зокрема, вартість склянки класичного чаю зросте з 10 грн до 20 грн, що, згідно з аналізом ринкових цін, все одно залишиться суттєво нижче середньоринкової вартості", – говориться у повідомленні.

УЗ звертає увагу, що ціни на чай і каву в поїздах зростають вперше за шість років. Натомість це підвищення дозволить залізниці принаймні перекрити операційні витрати, пов'язані з реалізацією цієї продукції.

"Підвищення ціни відбудеться вперше з 2018 року, тоді як вартість сировини, енергоносіїв, логістики та, власне, індекс інфляції (споживчих цін) демонстрували стабільний приріст протягом усього періоду", – повідомляє УЗ.

"Перегляд цін (до 20 грн) торкнеться також газованої та негазованої води, розчинної кави та кавового напою "3 в 1". Натомість ціни на всі напої у швидкісних поїздах Інтерсіті+, а також на гарячі обіди в межах пілотного проєкту на поїздах далекого сполучення лишаються без змін", – говориться у повідомленні.

УЗ нагадує, що у поїздах наразі доступні три види і три види класичного чаю, капсульна та дріп-кава, а також оновлений асортимент снеків. У поїздах міжнародного сполучення також пропонується десертне меню, у дитячих вагонах - спеціальне дитяче меню від Євгена Клопотенка, а на чотирьох поїздах далекого сполучення триває тестування повноцінних ланчів.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що 6 червня "Укрзалізниця" за результатами тендера підписала контракт із Крюківським вагонобудівним заводом на постачання 95 спальних купейних вагонів загальною вартістю 4,475 млрд грн без податку на додану вартість. З урахуванням ПДВ сума контракту становить 5,37 млрд грн.

Також раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" почала встановлювати кондиціонери у вагони, де конструктивно це не було передбачено.

Кабінет міністрів виділив для АТ "Укрзалізниця" понад 4,3 млрд грн на забезпечення безперебійних залізничних перевезень із зони бойових дій та інших соціально значущих перевезень.

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Чай та вода у пасажирських поїздах подорожчають
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