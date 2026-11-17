Укрзалізниця виставила на аукціони в системі Prozorro.Продажі перші об'єкти непрофільної та надлишкової нерухомості – майно "Адабаського кар'єру" у Кіровоградській області та кілька інших об'єктів у різних регіонах.

Про це Укрзалізниця повідомляє у Телеграм.

Компанія нагадує, що про початок продажу заявила у вересні під час зустрічі з представниками ринку нерухомості. Тоді потенційним покупцям презентували 25 об'єктів у різних областях України.

"Ринок зацікавився запропонованим майном. Після цього компанія провела незалежну оцінку його вартості та підготувала об'єкти до продажу", – зазначено у повідомленні.

УЗ зазначає, що нові лоти поступово з'являтимуться в системі Prozorro.Продажі. Кошти від їх реалізації стануть додатковим джерелом надходжень.

"Частина цього майна роками не використовувалася в діяльності залізниці, проте компанія продовжувала витрачати кошти на його утримання. Продаж дозволить зменшити ці витрати, а нерухомість отримає можливість знову використовуватися та приносити користь уже новим власникам", – пояснили у компанії.

Загалом на аукціони виставлятимуть адміністративні та службові будівлі, виробничі й складські приміщення, торговельні об'єкти, заклади харчування, а також спортивно-оздоровчі комплекси. Вони розташовані у Львівській, Тернопільській, Вінницькій, Житомирській, Одеській, Черкаській та Дніпропетровській областях.

Долучитися до аукціонів можуть інвестори, девелопери, підприємства та всі зацікавлені покупці.

Продаж непрофільних активів є частиною масштабної програми оптимізації витрат Укрзалізниці.

Детальна інформація про об'єкти, умови участі в аукціонах, перелік необхідних документів і всі актуальні лоти доступні на сторінці компанії в Prozorro.Продажі.

Нагадаємо:

Раніше Кабінет міністрів дозволив АТ "Укрзалізниця" самостійно ухвалювати рішення про продаж майна балансовою вартістю до 500 млн грн.