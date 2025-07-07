"Укрзализныця" запускает новый региональный поезд экспериментального типа

"Укрзализныця" назначила новый региональный поезд Львов - Тернополь - Хмельницкий, который имеет ряд обновлений.

Об этом АО "Укрзализныця" сообщает в Telegram.

"С 11 июля назначаем новый региональный поезд №826/825 Львов - Тернополь - Хмельницкий, который будет курсировать ежедневно, кроме вторника. Поезд ЕПЛ9Т №007 после ремонта получил 2 класс комфортности", - говорится в сообщении.

Он оборудован пандусами и инклюзивными туалетами, местами для пассажиров на колесных креслах и креплениями для велосипедов. Также в поезде есть два автомата с напитками и снеками.

"Среди других обновлений современные индивидуальные мягкие кресла с возможностью регулировки положения и розетками/разъемами USB для зарядки гаджетов, индивидуальные столики для каждого пассажира, крепления для мобильных устройств, которые позволяют удобно смотреть любимый сериал в дороге", - сообщает УЗ.

Кроме того, в вагонах обновлена система освещения с возможностью включения пониженного уровня освещения салонов, индикация занятости туалетов и вагонное табло с маршрутом, багажные полки с увеличенной вместимостью и обустроены стеллажи для перевозки чемоданов.

"Это уже 5й капитально отремонтированный поезд в этом году, и 42-й - с начала полномасштабного вторжения. Все работы выполнены собственными силами Укрзализныци", - отмечает УЗ. И добавляет, что и в дальнейшем планирует модернизировать пригородный подвижной состав, которым только с начала года воспользовалось более 14,5 миллиона пассажиров, четверть из которых - льготники.

Напомним:

Ранее сообщалось, что АО "Укрзализныця" расширила перечень поездов с женскими купе, добавив еще 3 поезда, в которых с 25 июля будут курсировать такие вагоны. Новые поезда с женскими купе - это № 38/37 Киев - Запорожье, № 98/97 Ковель - Киев и № 22/21 Львов - Харьков. Между тем, женские купе уже доступны в составе 15 поездов.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" назначила ряд дополнительных рейсов между Киевом, Львовом, Одессой и Трускавцом на летний сезон.

Кроме того, ранее сообщалось, что с 18 июня "Укрзализныця" индексирует цены на ряд товаров, реализуемых в поездах дальнего следования. В частности, стоимость стакана классического чая вырастет с 10 грн до 20 грн.