Для стабільного сполучення між лівим і правим берегами Києва Укрзалізниця збільшує кількість додаткових рейсів Київської міської електрички.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

"Щоб підтримати пасажирів та забезпечити стабільне сполучення між лівим і правим берегами, збільшуємо кількість додаткових рейсів півкільцем Почайна — Дарниця — Видубичі та Видубичі – Дарниця – Почайна з усіма проміжними зупинками", – говориться у повідомленні.

Ввечері, 17 листопада на пасажирів очікують 8 додаткових рейсів, що розпочнуть рух з правого берега на лівий: Д10 Почайна – Дарниця – Видубичі стартує зі станції Почайна о 16:59, а Д09 Видубичі – Почайна – Дарниця вирушить зі станції Видубичі о 17:00, повідомляє залізничний оператор.

З 18 по 20 листопада, окрім 96 основни рейсів на повному кільці, курсуватимуть ще 16 додаткових — 8 у ранкові та 8 у вечірні пікові години.

"Додаткові рейси кільцевої електрички – це зручна альтернатива у годину пік, щоб швидко дістатися до або від станцій синьої ("Почайна") та зеленої ("Видубичі") гілок метро", – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо:

У Києві після нічної атаки ворога повністю закриті для руху транспорту Північний та Південний мости, ще 2 мости працюють з обмеженнями та 2 відкриті для руху повністю.

Унаслідок атаки російських загарбників на Києва в ніч на 17 листопада зафіксовано пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському районах. Наразі відомо про одного постраждалого.