"Укрзалізниця" збільшила кількість поїздів з жіночими купе: коли вони почнуть курсувати

АТ "Укрзалізниця" розширила перелік поїздів із жіночими купе, додавши ще 3 поїзди, в яких з 25 липня курсуватимуть такі вагони.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Нові поїзди з жіночими купе:

№ 38/37 Київ — Запоріжжя

№ 98/97 Ковель — Київ

⁠⁠№ 22/21 Львів — Харків

У всіх трьох поїздах жіночі купе будуть у вагоні № 5.

У такі купе допускаються лише жінки або жінки з дітьми до 5 років включно. За вартістю вони не відрізняються від звичайних купе.

В УЗ попередили: обираючи купе, звертайте увагу на позначку "Жіноче купе" під час оформлення квитка в застосунку чи на сайті.

Нагадаємо:

Жіночі купе вже доступні в складі 15 поїздів: