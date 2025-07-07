"Укрзалізниця" збільшила кількість поїздів з жіночими купе: коли вони почнуть курсувати
АТ "Укрзалізниця" розширила перелік поїздів із жіночими купе, додавши ще 3 поїзди, в яких з 25 липня курсуватимуть такі вагони.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Нові поїзди з жіночими купе:
- № 38/37 Київ — Запоріжжя
- № 98/97 Ковель — Київ
- № 22/21 Львів — Харків
У всіх трьох поїздах жіночі купе будуть у вагоні № 5.
У такі купе допускаються лише жінки або жінки з дітьми до 5 років включно. За вартістю вони не відрізняються від звичайних купе.
В УЗ попередили: обираючи купе, звертайте увагу на позначку "Жіноче купе" під час оформлення квитка в застосунку чи на сайті.
Нагадаємо:
Жіночі купе вже доступні в складі 15 поїздів:
- № 1/2 Харків — Ворохта
- № 3/4 Запоріжжя — Ужгород
- № 5/6 Запоріжжя — Ясіня
- № 15/16 Харків — Ясіня
- № 17/18 Харків — Мукачево (Ужгород)
- № 22/21 Львів — Харків
- № 26/25 Одеса — Ясіня
- № 29/30 Київ — Ужгород
- № 38/37 Київ — Запоріжжя
- № 41/42 Дніпро — Трускавець
- № 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ
- № 75/76 Київ — Кривий Ріг
- № 81/82 Київ — Чоп (Ужгород)
- № 95/96 Київ — Рахів
- № 98/97 Ковель — Київ