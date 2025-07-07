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"Укрзалізниця" збільшила кількість поїздів з жіночими купе: коли вони почнуть курсувати

Віктор Волокіта — 7 липня, 10:59
Укрзалізниця збільшила кількість поїздів з жіночими купе: коли вони почнуть курсувати

АТ "Укрзалізниця" розширила перелік поїздів із жіночими купе, додавши ще 3 поїзди, в яких з 25 липня курсуватимуть такі вагони.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Нові поїзди з жіночими купе:

  • № 38/37 Київ — Запоріжжя
  • № 98/97 Ковель — Київ
  • ⁠⁠№ 22/21 Львів — Харків

У всіх трьох поїздах жіночі купе будуть у вагоні № 5.

У такі купе допускаються лише жінки або жінки з дітьми до 5 років включно. За вартістю вони не відрізняються від звичайних купе.

В УЗ попередили: обираючи купе, звертайте увагу на позначку "Жіноче купе" під час оформлення квитка в застосунку чи на сайті.

Нагадаємо:

Жіночі купе вже доступні в складі 15 поїздів:

  • № 1/2 Харків — Ворохта
  • ⁠№ 3/4 Запоріжжя — Ужгород
  • № 5/6 Запоріжжя — Ясіня
  • ⁠№ 15/16 Харків — Ясіня
  • № 17/18 Харків — Мукачево (Ужгород)
  • ⁠№ 22/21 Львів — Харків
  • ⁠№ 26/25 Одеса — Ясіня
  • № 29/30 Київ — Ужгород
  • № 38/37 Київ — Запоріжжя
  • № 41/42 Дніпро — Трускавець
  • № 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ
  • № 75/76 Київ — Кривий Ріг
  • ⁠№ 81/82 Київ — Чоп (Ужгород)
  • ⁠№ 95/96 Київ — Рахів
  • № 98/97 Ковель — Київ
Укрзалізниця

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