За десять місяців власники дорогих автомобілів сплатили до місцевих бюджетів 297,4 млн гривень транспортного податку, що на 48,4 % більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

За 10 місяців 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 297,4 млн грн транспортного податку.

Це на 48,4 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому більшу частину суми забезпечили фізичні особи, зазначили у податковій.

Зокрема, власники автомобілів – фізичні особи сплатили 184,4 млн грн, що становить близько 62% загальної суми. Ще 113 млн грн, або 38%, надійшло від юридичних осіб.

Найбільше сплачено транспортного податку у Києві – 85,1 млн грн. У Дніпропетровській області сплатили 27,6 млн грн, Одеській – 22,5 млн грн, Київській – 21,9 млн грн.

Транспортний податок сплачують власники дорогих автомобілів, які відповідають визначеним Податковим кодексом критеріям.

Під оподаткування підпадають легкові авто, з року випуску яких минуло не більше п'яти років включно, а їхня середньоринкова вартість перевищує 375 мінімальних заробітних плат, установлених на 1 січня звітного року.

Вартість автомобіля визначає Мінекономіки за спеціальною методикою. Під час розрахунку враховують марку, модель, рік випуску, об'єм циліндрів двигуна та тип пального.

Щороку до 1 лютого Мінекономіки оприлюднює на своєму офіційному вебсайті перелік автомобілів, які підпадають під оподаткування. У 2026 році до цього переліку увійшли 1 285 моделей легкових автомобілів.

Нагадаємо:

У січні – серпні 2026 року надходження транспортного податку до місцевих бюджетів зросли на 58,7% порівняно з відповідним періодом минулого року.

Перелік автомобілів, за які слід сплачувати транспортний податок, щороку формує Мінекономіки. Раніше повідомлялося, що до нього включено 1362 моделі легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню у 2025 році.