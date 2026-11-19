В окупованому Криму російська влада оголосила про запуск безкоштовних катерів через Керченську протоку з 20 листопада, але наразі поромна переправа через Керченську протоку зупинилася через негоду.

Про це пише "Крим. Реалії".

Після низки атак на Керченський міст російська влада планує з 20 листопада запустити пасажирські катери між портами Крим і Кавказ, про що повідомив радник російського глави Криму Олег Крючков.

За його словами, пасажирів доставлятимуть автобусами до порту "Крим" у Керчі, звідки вони зможуть безкоштовно переправитися на Таманський півострів. Там організують автобусне сполучення з Краснодаром і Таманню.

Крючков попередив, що через шторми катери можуть припиняти роботу кілька разів на тиждень. Поромна переправа через Керченську протоку знову зупинилася через негоду.

Причиною стала штормова погода: у районі порту Керч очікується вітер із поривами до 22 м/с, дощі та хвилі висотою до 1,2 метра. Коли відновиться рух поромів, невідомо.

Транспортне сполучення з Кримом ускладнилося після атак на Керченський міст 16, 17 та 19 листопада.

При цьому про перевезення через протоку автомобілів не йдеться. А на катерах заборонено перевезення бензину в каністрах.

Після атаки на Кримський міст мешканці окупованого півострова насамперед обговорюють, як виїхати з Криму, чи вистачить пального та продуктів і що вони залишаться відрізаними від Росії, свідчить моніторинг російських регіональних спільнот, проведений громадською організацією Join Ukraine.

Водночас російська пропаганда не говорить про те, що Україна знищила частину мосту і зупинила рух. Ця тема висвітлюється узагальнено, як атака на Крим, зазначають аналітики.

У російських регіональних пабліках майже не обговорюють проблеми кримчан, можливу ізоляцію півострова чи те, як його мешканцям тепер пересуватися.

Вони зібрали дописи у 536 групах "ВКонтакте" та 428 Telegram-каналах, охоплюючи регіональні новинні спільноти, місцеві пабліки та медіа у період з 16 по 19 листопада.

Найбільше обурення кримчани спрямовували на окупаційних чиновників. Від них вимагають чесно повідомити про масштаби руйнувань, строки ремонту, маршрути виїзду з півострову.

Коментатори цікавляться, де була російська ППО, як вдалося завдати удару і хто відповідатиме за провал.

Заяви Кремля називали спробою створити видимість контролю над ситуацією. Пєскову радили не давати обіцянок, а самому "видати форму і йти лагодити міст".

Також коментатори повідомляли про черги на АЗС і очікують пальне по "300–400–1000 рублів". Дехто вже скуповує гречку, сіль та сірники.

Частина коментаторів взагалі сумнівалася в доцільності нескінченного ремонту мосту, який можуть атакувати знову. Лунали саркастичні жарти про запровадження нового "податку на захист мостів".

Нагадаємо:

У ніч на 20 листопада була атакована залізнична частина Керченського мосту, окупанти зупинили рух поїздів. Генеральний штаб України опосередковано підтвердив удар по мосту.

У ніч на 19 листопада ракетні війська, а саме берегові ракетні комплекси ВМС ЗС України "Нептун", завдали удару по незаконно збудованому мосту над Керченською протокою, повідомив згодом Генштаб ЗСУ.