Зважаючи на ракетно-дронові загрози для мостів через Дніпро, компанія "НІБУЛОН" пропонує відновити річкове сполучення між правим та лівим берегами Києва.

Про це повідомляє пресслужба компанії "НІБУЛОН".

Компанія має свій "успішний кейс відродження у 2017 році пасажирських перевезень Дніпром і Південним Бугом".

Йдеться про маршрути Нова Каховка – Херсон – Гола Пристань, Миколаїв – Вознесенськ, Миколаїв – Очаків – Кінбурнська коса). Під час повномасштабного вторгнення здійснювалися перевезення Дністровським лиманом (Білгород-Дністровський – Овідіополь).

Для транспортування пасажирів компанія використовувала спеціальні швидкісні судна на підводних крилах. Кожне з них може перевозити до 79 пасажирів зі швидкістю до 65 км/год та долати до 500 км без дозаправлення.

Це дало імпульс для відновлення цілісної системи річкових перевезень: забезпечило необхідні судноплавні глибини, розвинуло причальну інфраструктуру, створило нові робочі місця тощо.

Річкові пасажирські перевезення на півдні України суднами "НІБУЛОНу" працювали з 2017 по 2025 рік. Їх призупинили через наближеність до лінії фронту.

"НІБУЛОН" готовий відновити сполучення Дніпром між обома берегам столиці. Компанія вважає за доцільне створення паралельної системи транспортування в умовах російських обстрілів", – говориться у повідомленні.

"НІБУЛОН" має власний флот, мережу елеваторних комплексів по всій Україні та повний виробничо-логістичний ланцюг – від вирощування сільськогосподарської продукції до її постачання на світові ринки.

Нагадаємо:

У Києві розпочали роботи для забезпечення додаткових мостових переправ через Дніпро, перші з'являться вже на початку наступного року, заявив раніше міністр інфраструктури та відновлення Микола Калашник.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві будуватимуть переправи через Дніпро, а фахівці профільних установ тим часом напрацьовують додаткові технічні рішення щодо збереження конструкцій мостових переходів через річку Дніпро.