УЗ розповіла про ремонтні плани-2026: ремонтуватиме й у прифронтових областях

УЗ розповіла про ремонтні плани на 2026 рік

"Укрзалізниця" у 2026 році планує відремонтувати понад 1000 км залізничних колій по всій території України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Ремонтні роботи виконуватимуться у всіх регіонах країни, зокрема й у прифронтових областях, а також на ключових логістичних і транзитних напрямках.

Підготовка до сезону розпочалася ще взимку: наразі до укладання готові близько 150 км рейко-шпальної решітки та понад 120 комплектів стрілочних переводів.

"Плануємо масштабні колійні роботи, щоб рух поїздів залишався стабільним і безпечним, навіть у найскладніших умовах" — зазначив Олексій Балеста, заступник міністра розвитку громад і територій України.

Через те, що єдиний виробник української рейки — металургійний комбінат Азовсталь — був окупований і зруйнований, у роботах використовуються рейки провідних світових виробників з Австрії, Польщі, Франції, Японії, Чехії та Китаю.

Також залізничники використовуватимуть старопридатні матеріали після відновлення, щоб ефективно використовувати ресурси, економити кошти та підтримувати інфраструктуру в належному технічному стані.

7 березня повідомлялося, що "Укрзалізниця" відновила більшість пошкоджених ділянок після нічного обстрілу та поступово повертає пасажирські поїзди у свої графіки та на звичні маршрути.