Комунальники Києва розповіли, чи зменшаться тарифи за тепло в умовах відключень

Як відключення вплинуть на тарифи за тепло у Києві

У "Київтеплоенерго" пояснили, скільки сплачуватимуть коштів за користування теплом під час відключень світла та припинення постачання тепла мешканці столиці.

Про це повідомляє пресслужба установи.

Так, будинки з лічильниками тепла сплачуватимуть за фактично спожите тепло за показаннями приладу обліку.

Водночас там, де їх немає, вартість опалення розраховується на основі теплового навантаження з урахуванням фактичної кількості годин постачання тепла та середньомісячної температури.

В умовах аварійних відключень електроенергії при нарахуваннях за тепло будинкам без лічильників враховуються власні дані про перерви в роботі теплоджерел, інформація від управителів будинку та ДТЕК "Київські електромережі".

Для будинків з "незалежною" системою опалення, плата за тепло нараховується на основі даних оператора системи розподілу електроенергії в Києві. Таких будинків у столиці близько 50-ти.

"Мешканці або управителі цих будівель можуть самостійно ініціювати коригування нарахувань, додавши до письмового звернення дані про схему теплопостачання та довідку про кількість годин відсутності електроенергії", – додали у повідомленні.

Нарахування за опалення здійснюється за єдиною для всіх теплокомуненерго України. Тарифи на опалення для населення лишаються на рівні минулого року.

Нагадаємо:

Для відновлення централізованого опалення в частині будинків Києва тимчасово обмежено постачання гарячої води – теплова потужність йде на відновлення теплопостачання.