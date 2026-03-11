"Укрзалізниця" найняла "Rothschild & Cie" реструктуризувати її борги

Філія "Центр сервісного забезпечення" АТ "Українська залізниця" 11 лютого уклала угоду з компанією "Rothschild & Cie" (Франція) про послуги з управління фінансовими ринками на 198,88 млн грн без ПДВ.

Про це повідомляє сайт "Наші гроші".

До кінця 2028 року компанія надаватиме послуги, необхідні для здійснення управління боргом, залучення, обслуговування і погашення запозичень, вчинення правочинів з борговими зобов'язаннями.

Ідеться про борги, які виникли внаслідок залучення запозичень з міжнародного ринку капіталу.

Згідно з інформацією у системі "Прозорро", договір передбачає оплату на умовах успішності.

Закупівлі провели без торгів, скориставшись розпорядженням уряду.

Це "закупівля юридичною особою, єдиним учасником (засновником) якої є держава, до 17 лютого 2026 р. послуг, необхідних для здійснення управління боргом, залучення, обслуговування і погашення запозичень, вчинення правочинів з борговими зобов'язаннями".

Зобов'язання "що виникли внаслідок залучення запозичень з міжнародного ринку капіталу через інструменти кредитування, розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі, у тому числі шляхом обміну, випуску, купівлі, викупу та продажу боргових зобов'язань".

В обґрунтуванні сказано, що "Укрзалізниця" обслуговує позики, залучені внаслідок розміщення єврооблігацій на $1,06 млрд.

"Їх розміщували за часів Віктора Януковича у 2012-2013 роках для фінансування проєктів Євро-2012 та забезпечення операційної ліквідності. Компанія вже кілька разів їх рефінансувала, зараз їхніми тримачами є різні фінансові інституції", – зазначає сайт "Наші гроші".

"Укрзалізниця" потребує комплексної реструктуризації зобов'язань за LPN. З огляду на багатокомпонентну структуру комплексної транзакції з реструктуризації, її реалізація потребує залучення послуг досвідченого зовнішнього фінансового радника.

За словами замовника, винагорода, що виплачуватиметься "Rothschild & Cie" за виконання договору, відповідає ринковій практиці щодо послуг подібного характеру, їх складності та обсягу.

Ця винагорода оплачується виключно на умовах успішності реструктуризації боргу.

Французька компанія "Rothschild & Cie" є флагманом банківської групи "Rothschild", що контролюється французькою та британською гілками родини Ротшильдів, зазначає сайт.

Нагадаємо:

Раніше АТ "Укрзалізниця" оголосила тендер на залучення міжнародного юридичного радника для супроводу у процесі реструктуризації зовнішнього боргу.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" перебуває в процесі аналізу можливих комплексних рішень щодо єврооблігацій та покращення ліквідності.

У липні 2026 року товариство має виплатити значну частину заборгованості по єврооблігаціях, що в сукупності з необхідністю подальшого забезпечення фінансування капітальних інвестицій і поточних витрат для безперебійних залізничних перевезень та післявоєнного відновлення.

Раніше АТ "НАК "Нафтогаз України" замовило послуги фінансового та юридичного радників на 8,41 млн євро, або 430,26 млн грн. Компанія Rothschild & Cie (Франція) за 4,40 млн євро, або 225,10 млн грн надаватиме послуги з управління боргом.