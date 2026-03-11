УЗ найняла юристів для реструктуризації боргів на $1 мільярд часів Януковича

Філія "Центр сервісного забезпечення" АТ "Українська залізниця" 11 лютого уклала угоду з компанією Rothschild & Cie (Франція) про послуги з управління фінансовими ринками на 198,88 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

До кінця 2028 року компанія надаватиме послуги, необхідні для здійснення управління боргом, залучення, обслуговування і погашення запозичень, вчинення правочинів з борговими зобов'язаннями, що виникли внаслідок залучення запозичень з міжнародного ринку капіталу через інструменти кредитування, розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі.

Договір передбачає оплату на умовах успішності.

Закупівлю провели без торгів, бо в січні 2026 року Кабмін додав у "Особливості…" таку підставу:

"Закупівля юридичною особою, єдиним учасником (засновником) якої є держава, до 17 лютого 2026 р. послуг, необхідних для здійснення управління боргом, залучення, обслуговування і погашення запозичень, вчинення правочинів з борговими зобов'язаннями, що виникли внаслідок залучення запозичень з міжнародного ринку капіталу через інструменти кредитування, розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі, у тому числі шляхом обміну, випуску, купівлі, викупу та продажу боргових зобов'язань".

В обґрунтуванні сказано, що "Укрзалізниця" обслуговує позики, залучені внаслідок розміщення єврооблігацій на $1,06 млрд.

Їх розміщували за часів Віктора Януковича у 2012-2013 роках для фінансування проєктів Євро-2012 та забезпечення операційної ліквідності.

Компанія вже кілька разів їх рефінансувала, зараз їхніми тримачами є різні фінансові інституції.

Нагадаємо:

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту АТ "Укрзалізниця" до RD (обмежений дефолт) через припинення купонних виплат за ними.

"Укрзалізниця" оголосила, що не здійснюватиме купонних виплат за єврооблігаціями 2026 року та 2028 року, які припадали відповідно на 9 та 15 січня, та має намір розпочати комплексну реструктуризацію своїх фінансових зобов'язань за кредитними угодами, що стосуються облігацій за участю кваліфікованих фінансових та юридичних консультантів.