Укрзализныця пытается реструктуризировать долг на миллиард долларов

АО "Укрзализныця" объявляет тендер на привлечение международного юридического советника для сопровождения в процессе реструктуризации внешнего долга.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Укрзализныця" должна решить проблему накопленных еще с 2012 года долгов в более 1 млрд долларов США - для этого через тендер привлекают международного юридического советника", - говорится в сообщении.

Речь идет о долговых обязательствах на сумму более одного миллиарда долларов США - изначально эти долги привлекались еще до проектов 2012 года, впоследствии рефинансировались, уточняет УЗ.

Согласовав новые, сбалансированные условия погашения этих долгов, УЗ сможет продолжать получать поддержку международных финансовых партнеров, говорится в сообщении.

Тендер объявляется на значительную сумму, "потому что значительная сумма накопленных долгов на кону", объясняют в УЗ. Закупка состоится через систему Prozorro.

Расчет будет проводиться исключительно за фактически оказанные услуги, а компенсация юридического советника будет зависеть от успешности транзакции.

"Все международные займы оформляются по нормам иностранного законодательства, преимущественно английского права. Реструктуризация внешнего долга - сложная международная юридическая и финансовая процедура", - отмечают в УЗ.

Поэтому, нужно привлечь высококлассную юридическую компанию, специализирующуюся на соответствующих процессах по праву Англии и Уэльса, США и в других юрисдикциях, и имеет большой опыт именно с подобными финансовыми инструментами.

Отбор будет происходить среди компаний, которые занимают ведущие позиции в рейтингах юридических советников, работающих в Великобритании (стране регистрации выпуска) именно в категориях рынков долгового капитала/реструктуризации долга.

Ни внутренние юристы компании, ни самостоятельно локальные юридические фирмы не могут полноценно без привлечения партнеров успешно сопровождать такие транзакции - для этого нужны узкопрофильные и квалифицированные специалисты по соответствующему праву, объясняют в УЗ.

Внешний долг объемом 1 млрд долларов США, что соответствует сумме около 15% активов компании, добавили в УЗ.

Реструктуризация критически важна для успешного прохождения всех этапов и достижения результата, который позволит компании стабильно функционировать и выполнять все возложенные на нее функции, и будет способствовать тому, чтобы избежать возможного дефолта общества.

Напомним:

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" находится в процессе анализа возможных комплексных решений по еврооблигациям и улучшения ликвидности.

В июле 2026 года общество должно выплатить значительную часть задолженности по еврооблигациям, что в совокупности с необходимостью дальнейшего обеспечения финансирования капитальных инвестиций и текущих расходов для бесперебойных железнодорожных перевозок и послевоенного восстановления.

Ранее сообщалось, что АО "Укрзализныця" планирует в 2025-м сократить не менее 25% административно-управленческого персонала, или более 500 должностей.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров выделил для АО "Укрзализныця" более 4,3 млрд грн на обеспечение бесперебойных железнодорожных перевозок из зоны боевых действий и других социально значимых перевозок.