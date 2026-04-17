Ощадбанк знову судитиметься з РФ за захоплені активи

Ощадбанк знову судитиметься з Росією

Ощадбанк передав на розгляд міжнародного арбітражного суду новий позов проти Російської Федерації.

Про це повідомила пресслужба банку.

Ощадбанк зазнав значних втрат активів і можливості продовжувати діяльність на території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей внаслідок вторгнення Росії.

"Ми послідовно рухаємося до реального відшкодування цих втрат: за попередніми рішеннями сума вимог Ощаду вже перевищує 1,3 млрд доларів, і цей позов є наступним кроком у притягненні держави-агресора до фінансової відповідальності", – зазначив Юрій Каціон, голова правління Ощадбанку.

У повідомленні про арбітраж банк зафіксував численні порушення Росією своїх зобов'язань за міжурядовою угодою, а також базових норм міжнародного права.

Ще 24 липня 2025 року Ощадбанк направив російській стороні офіційне повідомлення про спір, реакції на яке не було.

Також Каціон зазначив, що компанія розуміє, що Росія не виконуватиме рішення арбітражу добровільно. Через це, з його слів, команда Ощадбанку системно працює над їхнім примусовим виконанням у різних юрисдикціях.

Наразі триває етап формування складу міжнародного арбітражного суду відповідно до положень двосторонньої угоди між Кабінетом міністрів України та урядом РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій.

Арбітражний трибунал у Парижі у 2018 році ухвалив рішення задовольнити вимогу щодо компенсації збитків Ощадбанку, завданих внаслідок анексії Криму Росією. Тоді сума відшкодування становила 1,3 млрд дол. плюс відсотки.

Росія так і не виплатила цю компенсацію.