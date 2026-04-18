На Вінниччині зіштовхнулися тепловоз та поїзд "Інтерсіті+"

У Вінницькій області на станції Браїлів сталося бічне зіткнення тепловоза приватного кар'єру з пасажирським поїздом "Інтерсіті+" сполученням Київ — Перемишль.

Про це інформує "Укрзалізниця".

Усі 576 пасажирів на борту та залізничники не постраждали. Їх розміщено на станції, за ними вже прямує підмінний поїзд.

УЗ повідомляє, що залізничники збирають інформацію від пасажирів про заплановані пересадки та вже на зв'язку з прикордонною службою, щоб усі митно-прикордонні процедури були проведені максимально оперативно та мінімізовано затримку поїзда.

"Також домовляємося з операторами інших залізниць, щоб максимально зберегти пересадки", – говориться у повідомленні.

УЗ запевняє, що інцидент буде детально розслідувано, на місце події виїхала команда "для допомоги та з'ясування обставин".

Раніше повідомлялося, що на залізничній станції Жмеринка зійшов з рейок один вагон електропоїзда та секція електровоза, який виїхав назустріч електропоїзду.