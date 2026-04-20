У "Лісів України" хочуть відсудити рекордну суму збитків за вирубку в нацпарку

Прокуратура Івано-Франківської області хоче відсудити у ДП "Ліси України" майже 387 млн грн збитків за вирубку дерев в нацпарку "Гуцульщина", відповідні позови подано до господарського суду.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора 20 квітня.

За даними слідства, протягом 2022 року посадові особи тодішнього ДП "Кутське лісове господарство" організували системне знищення лісів на території Яблунівського та Березівського лісництв.

Під вирубку потрапили цінні масиви в межах природно-заповідного фонду - національного природного парку "Гуцульщина".

Рубки проводили без дозволів профільного міністерства, обласного управління екології та науково-технічної ради нацпарку.

Використовувалися фіктивні документи: дерева масово знищували під виглядом "санітарного оздоровлення", а в паперах зазначали як "прохідні" або "переформування".

З квітня по грудень 2022 року було незаконно вирубано понад 9 тисяч дерев на площі більш ніж 108 гектарів.

"Збитки, завдані протиправними діями посадовців, має відшкодовувати підприємство як правонаступник ДП "Кутське лісове господарство", яке у 2022 році увійшло до складу ДП "Ліси України".

Це рекордна сума, яка має змусити підприємство жорсткіше контролювати ситуацію на рівні лісництв", - зазначив перший заступник керівника Івано-Франківської обласної прокуратури Євгеній Карабін.

Крім того, завершено кримінальне провадження щодо посадовців лісгоспу, обвинувальні акти передали до суду.

