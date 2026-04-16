У ДСНС викрили розкрадання 12 мільйонів гривень

На Одещині розглянули справу щодо привласнення бюджетних коштів у системі ДСНС: бухгалтерку звинувачують у розтраті 12 мільйонів гривень через махінації із зарплатами, а керівнику — службову недбалість.

Про це пише Центр публічних розслідувань.

За даними слідства, упродовж січня 2019 року — вересня 2022 року начальник 3 спеціального центру швидкого реагування Державної служби з надзвичайних ситуацій неналежно виконував службові обов'язки.

Посадовець не контролював діяльність відділу економіки та фінансів, зокрема його керівника і самоусунувся від перевірки фінансових документів.

Зокрема, йдеться про електронні відомості нарахування заробітної плати та авансів працівникам, які оформлювались у системі інтернет-банкінгу.

Керівник не лише не перевіряв ці документи, а й передав свій електронний цифровий підпис підлеглій, що дозволило проводити фінансові операції без належного контролю.

У результаті головна бухгалтерка безперешкодно привласнювала та розтрачувала кошти установи.

Через систему "клієнт-банк" вона формувала та підписувала електронні відомості нарахування коштів — як власним електронним цифровим підписом, так і ЕЦП начальника центру.

У ці документи вносилися зміни, що дозволяло безпідставно нараховувати зарплати й аванси на карткові рахунки.

Як виявили правоохоронці, кошти незаконно перераховувалися як на її особистий рахунок, так і на рахунки інших працівників.

Це призводило до штучного збільшення заробітної плати як самої обвинуваченої, так і окремих співробітників, а також до додаткового нарахування грошового забезпечення без законних підстав.

Загальна сума збитків, завданих державній установі, становила понад 12,1 мільйона гривень.

Ананьївський районний суд обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком на два місяці.

Він зобов'язаний з'являтися за викликом до суду та прокурора, не залишати межі Одеської області без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, утримуватися від спілкування з іншими фігурантами справи та здати документи для виїзду за кордон.

Щодо обвинуваченої бухгалтерки, прокуратура наполягала на застосуванні домашнього арешту, посилаючись на ризики втечі, впливу на свідків та перешкоджання слідству.

Судовий розгляд триває, у разі доведення вини обвинуваченій загрожує до 8 років позбавлення волі з забороною обіймати певні посади.

Нагадаємо:

