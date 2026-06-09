"Укрзалізниця" додала на літо нові рейси та змінила розклад

"Укрзалізниця" на літній період додала 12 нових рейсів, суттєво прискорила ипм поїзди, подовжила до гір чотири маршрути, а також зробила щоденними 8 поїздів, які до цього курсували через день.

Про це "Укрзалізниця" повідомила у Телеграм.

"Укрзалізниця" адаптує розклад руху під сезонні запити пасажирів, аби якомога більше людей змогли зʼїздити на гостину до рідних, якісно провести омріяну відпустку з фронту або ж відправити дітей на оздоровлення в гори", – говориться у повідомленні.

Оновлений графік набирає силу з 28 червня, а продаж квитків стартував.

Зокрема, флагманський поїзд №1/2 "Єдність" подовжено до Рахова. Тож від 29 червня він курсуватиме за маршрутом Харків-Рахів (раніше Харків-Ворохта).

"Це найдовший маршрут флагманського поїзда в Україні — 1325 км. Поїзд має у складі жіночий та новенький дитячий вагон", – зазначили в УЗ.

Поїзд №55/56 Київ-Рахів курсуватиме щоденно (замість через день). Це збільшить кількість місць за найбільш популярним напрямком для родинного відпочинку.

"Сакура" буде швидше їхати з Києва до Ужгорода та в зворотному напрямку. Вона відправлятиметься з Києва о 23:28 (замість 17:41). Зворотний рейс прибуватиме до Києва о 06:09 (замість 09:58), а до Хмельницького — ще до опівночі.

Поїзд №113/114 Харків-Ужгород курсуватиме через день замість "по датах" і забезпечить зручніший доїзд з Харкова та Полтави до Рівного, Луцька, міст Закарпаття.

Натомість інший рейс Харків-Ужгород - №45/46 — змінює маршрут через Подділя, тому мешканці Вінниці, Хмельницького, Тернополя зможуть дістатися Закарпаття в зручний час.

До станції Ясіня подовжено маршрути №137/138 Київ – Ясіня (замість Київ – Івано-Франківськ) та №142/141 Чернігів – Ясіня (замість Чернігів – Івано-Франківськ)

Серед нових поїздів: нічний експрес №83/84 Дніпро – Мукачево, денний поїзд №153/154 Дніпро – Одеса (по датах), №157/158 Київ – Івано-Франківськ, №210/209 Миколаїв – Івано-Франківськ (через день), №229/230 Харків – Кременчук (з 29.06.2026).

"Вагонів у нас більше, на жаль, не стало, але ми плідно попрацювали впродовж кількох місяців, щоб максимально ефективно "закрутити" те, що в нас є — це і зробило можливим новий літній графік", – зазначили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо:

До літнього сезону "Укрзалізниця" повністю підготувала 933 спальні вагони та 100 вагонів швидкісних поїздів, при чому 71% вагонів, які сьогодні виходять у рейс, є кондиціонованими.

"Укрзалізниця" вперше встановила кондиціонери в регіональних електропоїздах, які курсують на двох маршрутах та завершує оновлення ще одного електропоїзда.

Раніше в "Укрзалізниці" повідомили, що літній сезон буде важчим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість пасажирських вагонів зменшилася: за час повномасштабного вторгнення росіяни знищили 46 вагонів та пошкодили 200 одиниць.

"Укрзалізниця" ввела додаткові безпекові обмеження, щоб по можливості зменшити ризики для пасажирів та залізничників.

"Укрзалізниця" розгортає по всій країні понад 800 модульних укриттів, які виготовляють власними силами на підприємствах компанії.