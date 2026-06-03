Пропустив 24 судові засідання: ВАКС постановив примусово привести експосадовця "Укрзалізниці"

Суд постановив здійснити привід у судове засідання ексдиректора філії АТ "Укрзалізниця" Віталія Цвігуна, який до оголошення вироку мобілізувався до Збройних Сил України і під час розгляду справи не з'явився на 24 судові засідання.

Про це повідомляє Вищий антикорупційний суд.

ВАКС не назвав ім'я ексдиректора філії УЗ, але із повідомлення можна зробити висновок, що йдеться саме про Цвігуна, який фігурує у справі щодо завдання УЗ збитків на 92 млн грн через закупівлю дизельного пального за завищеними цінами.

Колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора Спеціальної антикорупційної прокуратури та постановила здійснити привід колишнього директора філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" безпосередньо до приміщення суду у Києві, зазначено у повідомленні.

Наступне судове засідання призначене на 9 червня 2026 року о 15:00, інформує ВАКС у Facebook.

"Обвинувачений наразі проходить службу в ЗСУ. Під час розгляду цієї справи він не з'явився на 24 судові засідання", – говориться у повідомленні ВАКС.

Суд звертався до командування військової частини, аби залучити його до засідань в режимі відеоконференції або у найближчому суді за місцем служби. Попри це, явку обвинуваченого так і не забезпечили, а за ігнорування викликів на нього наклали грошові стягнення.

Ексдиректора філії УЗ обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального Кодексу України (привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні).

Нагадаємо:

29 жовтня 2024 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) нарешті ухвалив вирок у справі щодо завдання АТ "Укрзалізниця" збитків на 92 млн грн через закупівлю дизельного пального за завищеними цінами, при чому історія тягнулася ще з 2017 року.

Суд визнав винними колишнього менеджера компанії "Вог аеро джет" (входить в групу мережі АЗС) Анатолія Савича, який переховується від слідства, та ексначальника управління обліку нафтопродуктів і складського господарства філії "Центру забезпечення виробництва" "Укрзалізниці" Валерія Нікіфорова.

Третій обвинувачений, колишній начальник філії ЦЗВ "Укрзалізниці" Віталій Цвігун, тоді уникнув покарання, адже за два місяці до оголошення вироку він мобілізувався в ЗСУ.