Літній сезон: "Укрзалізниця" просить пасажирів врахувати нюанси

До літнього сезону "Укрзалізниця" повністю підготувала 933 спальні вагони та 100 вагонів швидкісних поїздів, при чому 71% вагонів, які сьогодні виходять у рейс, є кондиціонованими.

Про це повідомляє АТ "Укрзалізниця".

У той же час УЗ зазначає, що зважаючи на дефіцит рухомого складу компанія не може оперувати лише новими й модернізованими вагонами, "щоб бодай частково задовольнити попит у піковий сезон".

"Навесні в усіх наших депо відбувалися поетапні перевірки систем кондиціонування, дозаправка холодоагентом та встановлення кондиціонерів там, де їх раніше не було. А це — 30+ вагонів", – говориться у повідомленні.

"Ми встановили батареї підвищеної ємності, що забезпечують +3 години роботи кондиціонера під час стоянки — це дозволить налаштувати комфортну температуру до посадки пасажирів та підтримувати її під час тривалих зупинок", – зазначає УЗ.

Таку модернізацію пройшли 59 вагонів.

УЗ просить зважати на наявність кондиціонера при виборі вагона влітку. Ці вагони в нашому застосунку та на сайті "Укрзалізниці" позначені "сніжинкою", на що потрібно звертати увагу під час купівлі квитків.

"Укрзалізниця" вперше встановила кондиціонери в регіональних електропоїздах, які курсують на двох маршрутах та завершує оновлення ще одного електропоїзда.

Раніше в "Укрзалізниці" повідомили, що літній сезон буде важчим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість пасажирських вагонів зменшилася: за час повномасштабного вторгнення росіяни знищили 46 вагонів та пошкодили 200 одиниць.

"Укрзалізниця" ввела додаткові безпекові обмеження, щоб по можливості зменшити ризики для пасажирів та залізничників.

"Укрзалізниця" розгортає по всій країні понад 800 модульних укриттів, які виготовляють власними силами на підприємствах компанії.