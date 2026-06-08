"Укрзалізниця" отримала 633 мільйона гривень від продажу металобрухту

Від початку року "Укрзалізниця" успішно провела аукціони з продажу металобрухту на загальну суму 633 мільйона гривень — це більше, ніж за весь 2025 рік.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

"Укрзалізниця" продовжує підвищувати операційну ефективність та вдосконалювати управління активами", – говориться у повідомленні.

Загалом реалізовано 95,7 тис. тонн брухту чорних і кольорових металів, що на 52% більше, ніж у 2025 році, коли аукціони проводилися у червні–грудні. Із цього обсягу 0,3 тис. тонн кольорових металів було продано на 46 млн грн.

Усі поставки металобрухту здійснюються відповідно до умов договорів, від початку 2026 року вже відвантажено 59,1 тис. тонн металобрухту.

"Металобрухт "Укрзалізниці" також є важливим джерелом сировини для української металургії. Представники галузі відзначають його роль у підтримці виробничих процесів та стабільної роботи підприємств", – говориться у повідомленні.

Для залучення більшої кількості учасників ринку та посилення конкуренції на торгах нещодавно "Укрзалізниця" провела зустріч із представниками бізнесу щодо реалізації брухту кольорових металів.

Реалізація металобрухту має не лише фінансовий ефект, зазначили у відомстві.

Списані вантажні та пасажирські вагони, локомотиви й інша техніка, що накопичуються на коліях, знижують ефективність експлуатаційної роботи, ускладнюють маневрові операції та впливають на безпеку руху. Їхнє своєчасне списання та реалізація дозволяють оптимізувати технологічні процеси й підвищувати ефективність роботи залізниці.

Нагадаємо:

АТ "Укрзалізниця" виступає проти відміни граничних строків експлуатації вагонів, оскільки це на думку компанії, створюватиме ризики для безпеки залізничних перевезень в Україні.

Станом на 28 квітня УЗ реалізувала 69,7 тисяч тонн брухту чорних металів на загальну суму 439,9 мільйонів гривень. Це відповідно на 16,7% та на 10% перевищує річні показники 2025 року.