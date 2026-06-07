У Запоріжжі російський БпЛА поцілив у електровоз

У Запоріжжі ворожий БПЛА влучив у електровоз, аое локомотивна бригада перебувала в укритті і ніхто не постраждав.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

"Росія знову атакувала рухомий склад "Укрзалізниці". У Запоріжжі ворожий БПЛА влучив у електровоз", – повідомили у міністерстві.

Як зазначили у відомстві, завдяки роботі моніторингової групи та вчасній евакуації, локомотивна бригада перебувала в укритті і ніхто не постраждав.

"Росія продовжує системно атакувати залізницю. Ще раз наголошуємо, що важливо дотримуватися алгоритмів безпеки, оперативно реагувати на повідомлення про загрози", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Російські військові у ніч на 7 червня завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок чого один із районів міста знеструмлений. Сталась пожежа.

Російські військові двічі завдали удару по шахті ДТЕК у Дніпропетровській області, внаслідок чого постраждав працівник.