У Криму призупинили рух пасажирських поїздів

Російська влада анексованого Криму тимчасово зупинила рух пасажирських поїздів на півострові через удар дрону по тепловозу.

Про це повідомляє медіа "Крим.Реалії".

Радник глави Криму Олег Крючков заявив, що вночі український безпілотник атакував поїзд Москва-Сімферополь.

Він стверджує, що загинув помічник машиніста тепловоза, поранений машиніст, але пасажири не постраждали. Українські та російські військові інформацію про удар БПЛА по поїзду не коментували.

У зв'язку з цим частина автобусів у Керчі, Сімферополі, Феодосії та селищі Радянський зняті з маршрутів і направлені для перевезення пасажирів.

У "Гранд Сервіс Експрес" заявили, що поїзди у напрямку з Криму до Росії почнуть рух із Керчі. А до Керчі пасажири вирушатимуть автобусами. Автобуси заповнюються і відправляються в міру прибуття та черговості відповідно до розкладу поїздіві.

До того 2 червня залізничну станцію Джанкой тимчасово закрили для посадки та висадки пасажирів до спеціального оголошення.

Нагадаємо:

У Криму "на кілька днів" повністю обмежили продаж бензину, за раніше купленими талонами бензин буде, але на кожній АЗС посадовці контролюватимуть, чи не заправився хтось понаднормово.