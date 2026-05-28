"Укрзалізниця" вперше встановила кондиціонери у електричках: на яких маршрутах

"Укрзалізниця" вперше встановила кондиціонери в регіональних електропоїздах, які курсують на двох маршрутах та завершує оновлення ще одного електропоїзда.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

"Кондиціонерами вже обладнані регіональні електропоїзди, які курсують на добре знайомому маршруті Рівне — Львів — Рівне, а також на новому маршруті Київ — Хмельницький — Київ", – говориться у повідомленні.

Це два модернізовані електропоїзди ЕР9М-502 та ЕР9Е-630, які залізничники власними силами відремонтували на потужностях компанії, зазначили в УЗ.

Крім подорожей із комфортною температурою на цих маршрутах, для пасажирів це ще й альтернатива поїздам далекого сполучення між Києвом та Львовом, говориться у повідомленні.

Найзручніше так їхати саме зі столиці до Львова з пересадкою в Хмельницькому: спочатку регіональним поїздом №857К Київ — Хмельницький, а далі пересісти на поїзд №825 Хмельницький — Тернопіль — Львів. Очікування між рейсами — близько двох годин.

В УЗ додають, що ці рейси — частина нової програми державного замовлення внутрішніх залізничних пасажирських перевезень.

"Це фактично прототип європейської моделі PSO — державного замовлення соціально важливих транспортних послуг — і створення прозорої та прогнозованої системи фінансування пасажирських залізничних перевезень", – говориться у повідомленні.

Від початку повномасштабного вторгнення "Укрзалізниця" вже модернізувала 52 електропоїзди.

Наразі залізничники завершують оновлення ще одного електропоїзда з кондиціонером, який незабаром у межах держзамовлення на пасажирські перевезення вийде на маршрути в Одеській області.

До кінця року планується модернізувати ще кілька таких поїздів.

Нагадаємо:

Раніше в "Укрзалізниці" повідомили, що літній сезон буде важчим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість пасажирських вагонів зменшилася: за час повномасштабного вторгнення росіяни знищили 46 вагонів та пошкодили 200 одиниць.

"Укрзалізниця" ввела додаткові безпекові обмеження, щоб по можливості зменшити ризики для пасажирів та залізничників.

"Укрзалізниця" розгортає по всій країні понад 800 модульних укриттів, які виготовляють власними силами на підприємствах компанії.