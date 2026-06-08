Уряд продовжив дію електронних накладних для внутрішніх вантажоперевезень

Бізнес і надалі зможе використовувати електронну товарно-транспортну накладну для внутрішніх вантажних перевезень – уряд підтримав постанову, яка забезпечує безперервну роботу системи е-ТТН після завершення дворічного експериментального проєкту.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Уряд підтримав постанову, ініційовану Мінрозвитку, яка забезпечує безперервну роботу системи е-ТТН після завершення експериментального проєкту, говориться у повідомленні.

Використання е-ТТН залишається добровільним: перевізники та компанії можуть самостійно обирати – працювати з паперовими документами чи перейти на електронний формат.

Сьогодні система вже повноцінно працює та може обробляти до 800 електронних товарно-транспортних накладних за секунду, розповіли у відомстві.

До неї підключено 7 операторів електронного документообігу, а ще 11 операторів проходять тестування та готуються до підключення.

Цифровізація вантажних перевезень є одним із ключових напрямів модернізації транспортної галузі. Система е-ТТН дозволяє зробити перевезення більш прозорими, зручними та ефективними для бізнесу, а також створює сучасні інструменти контролю та аналітики для держави, наголошують у міністерстві.

"Ми вже бачимо готовність ринку до переходу на цифрові документи та продовжуємо формувати необхідну нормативну базу для повноцінного функціонування системи. Паралельно з роботою над проєктом закону ми створили можливість для постійного використання е-ТТН вже зараз", — зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Нагадаємо:

Раніше Мінрозвитку оприлюднило проєкт закону про впровадження е-ТТН у внутрішніх перевезеннях, який має посилити контроль за перевезеннями та боротися з тіньовими схемами та перевантаженням транспорту.

Раніше Міністерство розвитку громад та територій України повідомило, що планує на початку 2026 року розпочати пілотний проєкт з застосування "єЧерги" для легковиків.

Мінрозвитку запустило Transport Data Hub – нову платформу для аналізу даних у сфері транспорту, мобільності та логістики.

Раніше повідомлялося, що у системі е-ТТН зареєстровані перші електронні товарно-транспортні накладні. Для підключення до системи надійшло 15 заявок від суб'єктів господарювання.